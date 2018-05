Polícia apreende 20 Kg de cocaína após perseguição em Jaicós

A Polícia Militar apreendeu 20 Kg de cocaína após perseguição a um traficante na cidade de Jaicós nesta sexta-feira (11). Identificado como Janeova de Mirana Rodrigues, 46 anos, o acusado furou a barreira policial e tentou fugir, mas acabou sendo capturado minutos depois durante um confronto com os policiais.



A ação começou na BR-407 depois que os policiais abordaram um veículo modelo Fiat Uno de placa KLJ-5074, de Petrolina-PE, e seu ocupante apresentou atitude suspeita. Segundo relatou o capitão Lindomar Félix, comandante da guarnição, assim que os PMs perceberam que havia uma caixa dentro do bagageiro, Janeova adentrou novamente no carro e saiu em alta velocidade, derrubando os cones de sinalização.



Foto: Divulgação PM-PI

“Imediatamente iniciamos a perseguição e em certo ponto tivemos que dar tiros no pneu do carro dele para fazê-lo parar. Foi então que ele desceu do veículo e se embrenhou no mato, levando a caixa consigo. Nós ainda andamos cerca de 100 metros na mata à sua procura até conseguirmos localizá-lo já bem próximo à entrada de Picos. Assim que abrimos a caixa, encontramos 22,61kg de cocaína dividida em 21 tabletes”, relata o capitão.

Em depoimento aos policiai, Janeova que a droga que ele transportava seria distribuída em bocas de fumo de Picos e que ele receberia R$ 2 mil como pagamento pelo entorpecente. Agora a polícia tenta descobrir quem são as pessoas que receberiam a encomenda e efetuar suas prisões

Janeova foi encaminhado para a Delegacia de Picos, onde foi autuado em flagrante e permanece detido.

Maria Clara Estrêla