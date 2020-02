Polícia apreende 18 quilos de crack após perseguição no Centro de Teresina

Após perseguição no Centro de Teresina, policiais da Delegacia de Prevenção e Repressão ao Entorpecente (Depre) prenderam um casal e apreendeu 18 quilos de crack, na manhã desta terça-feira (18). Segundo a polícia, a droga estava escondida dentro de uma mala de viagem e vinha do Estado do Mato Grosso.



Perseguição termina na prisão do casal no Centro de Teresina. Foto: Reprodução Redes Sociais.

Os policiais chegaram até os suspeitos após denúncia anônima de que uma mulher estaria repassando os entorpecentes para um homem em um veículo Ford Ka, na rodoviária de Teresina. Foi então que os agentes montaram uma campana, deram ordem de parada aos suspeitos na Avenida Maranhão, mas eles não obedeceram e tentaram fugir. Os suspeitos foram perseguidos pelos agentes e presos na Rua Riachuelo, no Centro. Eles não tiveram as identidades reveladas por causa da Lei de Abuso de Autoridade.

Mala que estava os entorpecentes. Foto: PC-PI.

“Recebemos uma denúncia de que uma mulher estaria na rodoviária de Teresina com a droga pronta para passar a esse motorista. Montamos a campana, mas eles desobedeceram a ordem de parada. Conseguimos efetuar a prisão dos suspeitos ainda no Centro. E conseguimos apreender 18 quilos de crack que estava na mala”, disse o delegado Cadena Júnior, coordenador do Depre.





Vídeo que circula na internet mostra o momento da prisão dos suspeitos.

O homem, que conduzia o veículo, disse que era motorista de aplicativo e não sabia que a mulher transportava os entorpecentes. Já mulher, alegou que recebeu R$ 3 mil para transportar a mala, mas desconhecia o material que estava dentro.

O delegado informou que casal pode responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, direção perigosa e desobediência por ter desrespeitado o comando dos policiais.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia