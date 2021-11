Polícia apreende 179 mil reais e drogas em compartimento secreto de veículo

Na noite deste sábado (06), a Polícia Militar do Piauí interceptou dois veículos que vinham da região norte do estado com a suspeita de estarem transportando armas e drogas. Três pessoas foram presas durante a ação.



De acordo com informações da PM, uma caminhonete do modelo Hilux e um veículo do modelo Fiat Uno Vivace foram interceptados em uma barreira policial montada entre as cidades deTeresina e José de Freitas. Foto: Divulgação/PM Ao fazer uma revista interna nos veículos, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm e substância análoga a maconha dentro da Hilux. Já no Fiat Uno, a polícia localizou a quantia de R$ 179 mil e substância análoga a cocaína. Todo o material estava escondido em compartimentos secretos nos veículos. Diante do ocorrido, três pessoas identificadas como Elielson Natan de Lima Lopes Filho, Mateus Leite de Freitas e Monique Kelly Galvão de Sousa foram presas em flagrante. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina para realização dos procedimentos legais cabíveis.

