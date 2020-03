Polícia apreende 14 celulares com suspeitos de roubarem arma de PM em THE

A Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública efetuou a prisão de cinco pessoas suspeitas de terem roubado a arma de um policial militar que trabalhava em um comércio no Parque Jurema, zona Sudeste de Teresina. O caso aconteceu ontem (27) quando o grupo cometeu um assalto ao estabelecimento do PM.

Os suspeitos foram identificados pelas iniciais P.P.F.M, 26 anos; R.S.C, 26 anos; J.M.C.O, 21 anos; I.F.C.C, 28 anos; e T.C.S.S, 22 anos. Segundo o major Audivam Nunes, comandante da Força Tarefa, todos eles são foragidos da Justiça. “A quadrilha foi presa em diversos locais na Capital: dois no Alto da Ressurreição, um no Monte Castelo e dois na Vila Verde, região do Grande Dirceu”, explica.



Com os suspeitos foram apreendidos 14 celulares roubados - Foto: Divulgação/SSP-PI

Mas o que chamou a atenção na ocorrência foi a quantidade de produtos roubados que a polícia apreendeu em poder dos suspeitos. Ao todo foram 14 celulares, oito relógios, duas aparelhos de televisão, uma moto, maconha e crack, e a quantia de R$ 1.125,00.

Os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes para os procedimentos iniciais e de lá seriam transferidos ao sistema prisional.

Maria Clara Estrêla