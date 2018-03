Polícia apreende R$ 100 mil em celulares e TV roubados

A delegacia de crimes especiais apreendeu 52 celulares e uma TV de 55 polegadas em uma operação da Polícia Civil iniciada no dia 01 de março. Segundo o Delegado Daniel Pires, responsável pela investigação, os aparelhos foram furtados em Teresina e comercializados através de sites de vendas na internet, como OLX, e na Praça da Bandeira.



O delegado informou que o trabalho da polícia foi rastrear o paradeiro dos equipamentos e recuperá-los. Alguns dos aparelhos foram apreendidos no interior do estado e em estados vizinhos. A estimativa é de que os produtos estejam avaliados em torno de R$ 100 mil.

A restituição dos aparelhos recuperados está sendo feita no 6ª DP, no bairro piçarra, zona sul de Teresina. O interessado deve levar a nota fiscal do aparelho e o boletim de ocorrência.



Foto: Moura Alves/ODIA

Nayara FelizardoLucas Albano