As mensagens são geralmente semelhantes: ofertas de produtos e serviços gratuitos ao alcance de um click. É esta a principal estratégias de criminosos que utilizam a internet para cometer golpes e roubar dados de usuários que clicam em links duvidosos acreditando estarem se cadastrando para receber algum benefício.



Durante esta pandemia de coronavírus, a Polícia Civil do Piauí registrou um aumento na frequência de mensagens duvidosas com links de direcionamento fraudulentos circulando pelas plataformas online e redes sociais. A Gerência de Policiamento Especializado (GPE) menciona ao menos três dos golpes mais comuns aplicados durante este período.



Polícia alerta para golpes através de links enviados pelo WhatsApp - Foto: O Dia



Quem explica é o delegado Matheus Zanatta: “tem uma que diz ‘Faça o teste de Coronavírus em casa de forma gratuita’; tem outra que fala ‘Receba álcool em gel e máscara do Governo Federal mediante cadastro’; há ainda um que diz ‘Assine a Netflix nesta quarente de forma gratuita’. As pessoas precisam tomar cuidado com estes golpes e checar em outras fontes se eles são verdadeiros antes de clicar”, diz o delegado.

Para verificar a procedência destes links, a polícia sugere que as pessoas façam a verificação em duas etapas tanto no WhatsApp quanto no e-mail (ambas as plataformas possuem esta função em abas específicas); e que chequem nos sites dos governos federal, estadual e municipal para saber se a informação constante no link foi divulgada de forma oficial pelas autoridades públicas.

De acordo com o delegado Zanatta, esses links duvidosos geralmente coletam as informações de login, senha, número de cartão e dados pessoais das vítimas e os encaminham para os golpistas. O ideal, segundo ele, é não clicar em nenhuma dessas mensagens.

É importante lembrar que o governo e as próprias empresas de tecnologia como Netflix, por exemplo, possuem canais de comunicação oficial na internet e não costumam enviar links com mensagens e promoções via WhatsApp. O usuário deve, portanto, ficar atendo e desconfiar desses links que recebe.

Maria Clara Estrêla