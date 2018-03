PMs são presos suspeitos de matar quatro e balear criança no RJ

Numa ação conjunta, a Corregedoria da Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DH-Nit/SG) prenderam, na manhã desta quinta-feira, dois PMs suspeitos de envolvimento num ataque que deixou quatro mortos e uma criança ferida em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os agentes estavam em Maricá, na Região dos Lagos, quando foram capturados.

Ferreti Damasceno, uma das vítimas do ataque Foto: Arquivo Pessoal



O soldado do 7º BPM (Alcântara) Julio Cesar Marreto e o sargento Michel Leandro Duarte da Silva, do Batalhão de Polícia Ambiental, pertenceriam a uma milícia que age em São Gonçalo, de acordo com as investigações. Os agentes foram flagrados por câmeras de segurança e tiveram a prisão temporária por 30 dias decretada pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, por homicídio e tentativa de homicídio.

Outras duas pessoas são investigadas por suspeita de envolvimento no ataque, ocorrido no último dia 19 nos bairros de Nova Cidade e Brasilândia. Luciano Conceição da Silva, de 29 anos, Ferret Damasceno Lessa, de 20, e Luiz da Boa Morte Augusto, de 58, foram baleados em Nova Cidade. Luciano era pai do menino que foi atingido e teve alta no último dia 26. Já Rafael Ramos de Araújo, de 26 anos, foi morto na Brasilândia.

