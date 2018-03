PMs são presos por suspeita de sequestro e tortura de adolescente

Um capitão e um soldado da Polícia Militar de Guadalupe foram presos pela Polícia Civil por suspeita de terem sequestrado e torturado um adolescente no município Floriano, que fica localizado a cerca 245 km de Teresina.



Segundo informações do titular da Delegacia Regional de Floriano, o delegado Assis Carvalho, um dos suspeitos foi preso na quinta-feira (28), já o outro foi detido nesta terça-feira (6). Um terceiro homem que seria irmão de um dos policiais também foi preso por suspeita de envolvimento no crime.

A informação é de que, no último dia 19 de fevereiro, os três homens teriam sequestrado e torturado um adolescente de 12 anos por acreditarem que o menor teria roubado uma arma da Polícia Militar que estava sob responsabilidade do capitão.

Após o caso, o menor realizou exame de corpo de delito e a Polícia Civil foi comunicada do ocorrido. Dando cumprimento aos mandados de prisão, os dois PMs foram presos e conduzidos ao quartel do 3º Batalhão de Polícia Militar de Floriano, onde estão detidos. Já o terceiro envolvido foi encaminhado ao sistema prisional.

De acordo com o delegado Assis Carvalho, as investigações sobre o caso estão sendo conduzidas pelo 1º Distrito Policial de Floriano. O Conselho Tutelar do município também foi acionado e acompanha o caso.

O DIA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Os policiais envolvidos no crime não tiveram os nomes revelados.

Nathalia Amaral