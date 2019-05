PMs são presos após serem flagrados agredindo menor

Três policiais militares foram presos pela Corregedoria da Polícia Militar depois de terem sido flagrados agredindo um adolescente que teria 16 anos. Ele teria tentado assaltar um dos PMs, que estava de folga, mas acabou sendo rendido.

Em um vídeo de pouco mais de um minuto, feito por um popular, é possível ver o momento em que outros dois PMs que estavam de serviço chegam ao local para recolher o menor.



No início do vídeo o policial à paisana relata aos colegas como teria ocorrido a tentativa de assalto. Em seguida, um dos PMs em serviço fala para o adolescente: "Tu teve sorte hoje, sabia? Tu teve sorte, sabia?".

O adolescente é, então, algemado pelos policiais, e um deles dá um tapa nas costas do menor. Depois, quem agride o infrator é o próprio PM que foi alvo da tentativa de assalto. Ele dá dois socos na barriga e quatro nas costas do adolescente, e, por fim, o empurra no bagageiro da viatura, modelo Volkswagen Gol.

Dos três policiais, apenas um não aparece no vídeo espancando o menor de idade. As agressões teriam ocorrido no Residencial Francisca Trindade, zona Norte de Teresina.

O portal O DIA entrou em contato com o setor de Relações Públicas da PM-PI, mas não obteve resposta até as 14h20 deste domingo.