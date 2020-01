PM tem arma levada em furto de bagagem na zona Leste

Uma policial militar que prefere não se identificar teve sua arma furtada na tarde desta sexta-feira (10) próximo a um shopping da zona Leste de Teresina.

A PM estacionou o carro na parte externa do shopping enquanto pagava um boleto na companhia de uma amiga. No interior do veículo, ficou uma mala de viagem, onde estava a pistola. Ao retornar, a mulher encontrou o vidro do carro quebrado e percebeu que a bagagem havia sido levada.

Foto: Jailson Soares / O DIA

Em áudio divulgados em grupos doWhatsApp, ela parece nervosa e relatando o furto. A PM explicou que guardou a arma na bagagem porque estava na faculdade.

“Eu estava vindo da faculdade e deixei a bagagem no porta malas no carro da minha amiga. Eu vim pagar um boleto. Como seria rápido, deixei o carro do lado de fora (do Shopping). Eu estava com a pistola, mas a faculdade tem uma norma que não pode entrar com a arma. Eu pequei e coloquei dentro da mala”, disse.

Segundo testemunhas ouvidas pela própria policial, dois homens magros em uma moto pararam próximo ao carro e fugiram com a bagagem. “Um rapaz falou que viu na hora da ação dos criminosos. Eram dois jovens magros em uma moto Pop. Um ficou mais na frente e o outro desceu e saiu arrastando a mala”, comentou.

Otávio Neto