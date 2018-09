Polícia Militar registra dois homicídios em menos de 4 horas em Teresina

A Polícia Militar do Piauí registrou um início de semana violento na capital piauiense. Foram dois homicídios acontecidos na zona urbana e na zona Rural de Teresina em um intervalo de menos de quatro horas. O primeiro caso aconteceu por volta das 22 horas do domingo (02) no povoado Cerâmica Cil, onde um homem, identificado como José Antonio Lira, foi morto a tiros.

No local do crime, foram encontradas uma sandália e uma bicicleta. De acordo com informações da polícia, na mesma noite José Antonio participou de uma festa na qual teria se envolvido em uma discussão. No entanto, segundo a PM, não é possível afirmar que o fato tenha ocasionado a morte da vítima.

Cerca de quatro horas depois do assassinato na Cerâmica Cil, a PM registrou outro caso de homicídio, desta vez na zona urbana de Teresina. Por volta das duas horas da madrugada desta segunda-feira (03), nas proximidade da Praça do Marquês, um morador de rua foi alvejado com dois tiros. A suspeita da polícia é de que ele teria envolvimento com drogas e o crime tenha sido praticado em razão de dívidas com o tráfico.

Os dois casos estão sob investigações da Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Maria Clara EstrêlaGeici Mello