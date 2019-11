PM reage a assalto e mata suspeito a tiros no bairro Renascença

Um policial militar não identificado foi alvo de uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (23), na Rua Ivani Veras, no bairro Renascença, zona Sudeste de Teresina. Durante a ação criminosa, o policial militar reagiu e conseguiu alvejar um dos suspeitos.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava chegando na sua residência quando foi surpreendido por três assaltantes que portavam uma arma branca e anunciaram o assalto.

O policial chegou a ser esfaqueado por um dos suspeitos, mas conseguiu alvejar um adolescente identificado pelas iniciais C. F. P., que teria participação no crime. Os outros dois indivíduos envolvidos no assalto conseguiram se evadir do local.

A guarnição da Força Tática do 8º BPM e da RONE ao chegarem ao local, acionaram o SAMU, onde foi constatado o óbito do adolescente. O local foi isolado, a Perícia Criminal, o IML e o DHPP foram acionados.



Corpo do adolescente foi enviado ao IML. (Foto: Arquivo O Dia)

Segundo populares o adolescente que veio a óbito possuía passagens pelo Centro de Educação Masculino e pelo Centro Educacional de Internação Provisória.



O Policial se ausentou do local e em seguida, se dirigiu espontaneamente para Central de Flagrantes com o seu advogado e também à Corregedoria da Polícia Militar.







Nathalia Amaral