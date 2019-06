PM prende grupo suspeito de roubar cargas em Passagem Franca

A Polícia Militar prendeu no final da tarde dessa sexta-feira (21) seis homens acusados de roubar a carga de uma carreta nas proximidades do município de Passagem Franca, localizado a 160 km de Teresina.



Os policiais foram acionados pele telefone e receberam a informação de uma carreta em atitude suspeita de roubo de cargo estava em uma estrada vicinal, dentro de um plantação de eucalipto.

Ao chegarem no local, os militares foram informados por um vigilante que os seis homens que estavam no veiculo fugiram através da mata em direção a sede da fazenda. Após as buscas, os suspeitos foram encontrados na sede do município de Passagem Franca, com os objetos que haviam sido subtraídos da carreta.

Os seis suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Água Branca(PI), onde foram realizados os procedimentos legais.





*Com informações da Polícia Militar

Natanael Souza