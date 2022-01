PM prende oito integrantes do PCC em festa de aniversário no litoral

Oito integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) foram presos por volta das 21h deste sábado (29) em uma festa de aniversário na localidade Alto do Rezador, na região da Fazendinha, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.

Foto: Divulgação/PM

Segundo informações da Polícia Militar, os presos estavam comemorando o aniversário de um dos faccionados do PCC, conhecido como Fanfan, quando foram surpreendidos pela polícia. Ao perceberem a chegada dos policiais, os suspeitos tentaram se evadir do local, mas foram contido e presos. Foto: Divulgação/PM Em posse dos suspeitos, a PM apreendeu uma motocicleta vermelha, de placa NIE 2504, que teria sido usada em um homicídio e em uma tentativa de homicídio ocorrida na última quinta-feira (27), além de uma pistola calibre 380, munições, aparelhos celulares e dinheiro. Os presos foram identificados como Rodrigo Moniele Nascimento Silva, 19 anos, Francisco Luan da Silva Nascimento, 21 anos, Izaias Lima dos Santos, 30 anos, Douglas Alves da Conceição, 21 anos, Pedro Antônio Feliz Pereira, 19 anos, e ainda três menores, identificados pelas iniciais A. P. S., de 17 anos, J. V. C. S, 17 anos e I. P. S., de 15 anos.











