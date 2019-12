PM prende homem com arma, munição e moto roubada

Com o intuito de intensificar as ações preventivas no mês de natal e festas de ano novo, a Polícia Militar do Piauí prendeu, na noite deste sábado (14), Antônio Francisco Santiago de Sousa (44), que estava com mandado de prisão em aberto. A ação aconteceu na cidade de União e faz parte da Operação “Final de Ano Seguro” e foi coordenada pelo capitão Luz e sub-comandante tenente Melo.

(Fotos: Divulgação)

Conhecido como “Nego Santo”, o homem foi localizado em sua residência, após uma denúncia anônima. A equipe do serviço de inteligência da 2ªCIA/16°BPM realizaram diligência nas proximidades do possível endereço do indivíduo e, ao confirmarem que o mesmo se encontrava no local, os policiais cercaram o local e efetuaram a prisão.



No imóvel foram encontradas uma arma de fogo e uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS, cor azul, Placa LVR-8809, apresentando restrição de roubo/furto. Além de uma espingarda modelo 651, 17 cartuchos, um tubo de plástico contendo chumbo e duas armas brancas (canivetes).



Antônio Francisco Santiago de Sousa foi conduzido para Central de Flagrantes, em Teresina, para realização dos procedimentos cabíveis.



Isabela Lopes