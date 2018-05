PM prende fabricante de munições e apreende grande quantidade de projéteis

A Força Tática de Simplício Mendes apreendeu nesta quinta-feira (11) uma grande quantidade de munição e material utilizado no preparo de projéteis nas proximidades do Povoado Fonte de Fátima, Zona Rural de São Miguel do Fidalgo. Durante uma barreira, equipes da PM prenderam um homem, identificado como Francisco Barbosa de Araújo, conhecido na região por fabricar munições ilegalmente.

PM apreende grande quantidade de munição em São Miguel do Fidalgo. (Foto: Divulgação/PM)



Com ele, a Polícia encontrou diversos materiais utilizados no preparo dos projéteis e ao ser questionado sobre a origem do material considerado ilícito, o suspeito não soube responder. A Polícia, então, conduziu o suspeito até a sua residência, onde foi encontrada uma grande quantidade de cartuchos, espoletas, chumbo, pólvora e outros materiais utilizado para o preparo de munições, além de alguns maços de cigarro contrabandeado.

Ao todo foram apreendidos: 34 kg de chumbo; 30 invólucros de pólvora verde; 24 invólucros de pólvora preta; 06 invólucros de pólvora azul; 27 caixas de espoleta; 02 cartuchos Cal. 20; 20 cartuchos Cal. 28; 20 cartuchos Cal. 32; 03 cartuchos Cal. 36; 09 garrafas pet contendo chumbo; 127 carteiras de cigarro contrabandeado; 162 precursores para espingarda do tipo bate-bucha; 02 celulares lg; R$ 793,00; 02 celulares.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Oeiras para lavratura do flagrante.

Nathalia Amaral