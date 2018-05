PM prende 5º suspeito de integrar grupo que assalta instituições financeiras

A Polícia Militar do Piauí efetuou, na manhã desta terça-feira (1º), em Buriti dos Montes, a prisão de Joaby Maciel Albuquerque, vulgo "Pernambuco", de 36 anos, mais um suspeito de integrar uma quadrilha especializada em assaltar bancos e outros estabelecimentos. Desde a semana passada as Polícias Civil e Militar realizam operações para capturar os integrantes do grupo criminoso.

Joaby Maciel Albuquerque foi preso em Buriti dos Montes (Foto: Divulgação / PM-PI)

De acordo com o capitão Paulo Roberto Nunes, um suspeito foi capturado na noite de terça-feira (24) e outros dois na manhã de quarta (25).



Além desses, um quarto suspeito, identificado como Francisco Graciano de Lima, foi preso em Buriti dos Montes no último domingo (29). Este seria irmão de um delegado da Polícia Civil do Ceará.

Joaby Maciel, preso nesta terça-feira em Buriti dos Montes, é, portanto, o quinto suspeito encontrado pela Polícia desde que as diligências para capturar a quadrilha iniciaram, há cerca de uma semana. Segundo a PM, ele é foragido do sistema penitenciário de Pernambuco, por roubo a banco e sequestro.

Em 2008 Joaby foi preso na cidade de Petrolina (PE), por fazer parte de uma quadrilha que assaltou o Banco do Brasil na cidade de Castro Alves (BA), a 191 km de Salvador.

Posto assaltado e veículos roubados

Desde que a perseguição à quadrilha iniciou, na semana passada, os integrantes do grupo chegaram a roubar vários veículos e assaltaram um posto de combustíveis na cidade de Castelo.

Os outros três presos são Tarcísio Barbosa Fonseca e Claudenor Moraes de Lima, ambos do município de Cabrobó (PE), e José Romildo Pinheiro Barbosa, de São José do Egito (PE).

Tarcísio foi o primeiro a ser preso, na noite de terça-feira da semana passada. Enquanto Claudenor e Romildo foram capturados pela polícia às 11 horas da quarta-feira (25), quando tentavam se passar por andarilhos.

Além das prisões, a Polícia Militar também efetuou a apreensão de armas, munições e material usado para fabricar explosivos.

Cícero Portela