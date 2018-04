PM prende 3 e apreende adolescente por suspeita de atirar em cabo

A Polícia Militar divulgou no início da tarde deste domingo (29) os nomes dos três homens presos por suspeita de atirarem contra o cabo da PM Otaniel Vaz da Costa que trabalhava na guarda patrimonial do Tribunal de Justiça de Teresina. Os suspeitos foram identificados como Bruno Henrique Cardoso dos Santos, Willames Pedreira Ramos e o professor Salvador Pereira Brito Júnior.

De acordo com a Polícia, após a tentativa de homicídio, a equipe de inteligência da PM recebeu informações de que o carro envolvido no crime, um veículo Gol de placas OVW 9151, estava sendo conduzido por Salvador Pereira Brito Júnior, nas proximidades da avenida Presidente Kennedy. O suspeito foi encontrado por equipes do Rocam enquanto dirigia o veículo e forneceu informações sobre a localização dos outros indivíduos envolvidos, que estavam no Parque Universitário, zona Leste da capital.

Veículo usado no crime. (Foto: Divulgação/PM)

Durante a prisão, dois dos envolvidos no crime tentaram resistir à prisão e tiveram que ser contidos pela PM, sendo encaminhados para Central de Flagrantes. Com os mesmo foram encontradas três armas, sendo um revólver calibre 32, um revólver calibre 38 e uma espingarda de pressão calibre 4.5.

Além dos três envolvidos, a Polícia Militar também apreendeu um menor identificado pelas iniciais W.V., que teve participação direta no crime contra o cabo da PM. A suspeita é de o bando tinha como objetivo roubar a arma do PM.

Cabo passa bem

Segundo a Polícia Militar, o cabo Otaniel Vaz da Costa passou por cirurgia e o seu quadro de saúde é estável. O policial encontra-se internado no Hospital de Urgências de Teresina e não há previsão de alta.

Nathalia Amaral