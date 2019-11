PM investigará conduta de policiais durante briga de mulheres em THE

A Polícia Militar do Piauí informou, por meio de nota, que encaminhará para a Corregedoria da corporação a ocorrência registrada provavelmente no último domingo (03) em Teresina, na qual policiais militares se omitem diante de uma briga generalizada entre um grupo de mulheres na região do Grande Dirceu.



Nas imagens, é possível ver cinco mulheres se agredindo com empurrões, puxões de cabelo e uma delas chega a usar um pedaço de pau para bater nas demais, enquanto uma parte dos populares tenta conter a briga e a outra incita a violência por meio de gritos. Mas o que chama a atenção também é a presença de dois policiais militares ao fundo, que permanecem passivos e literalmente de braços cruzados diante da confusão.





Em determinado momento, uma das mulheres chega a cair aos pés do PM após ser agredida por outra, mas, mesmo assim, nenhuma providência no sentido de separar a briga e conter os ânimos é tomada. Uma das mulheres chega a ter a roupa rasgada pela outra. A briga acontece em frente ao ‘Pagode da Vanusa’, no Parque Ideal.

A PM se manifestou em nota somente no dia de hoje (05), falando do encaminhamento do caso à Corregedoria, mas não mencionou se os policiais que presenciaram a situação serão ou não afastados do serviço enquanto corre a apuração. A reportagem não tem informações sobre o que teria motivado a briga ou quem são os envolvidos.

Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral