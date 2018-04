PM fecha região à procura de supostos assaltantes de bancos

Policiais de Campo Maior estão em operação desde ontem (24) na região do Povoado Tranqueiras, tentando capturar um trio de supostos assaltantes de banco. O grupo se embrenhou no mato após passar a madrugada praticando roubos enquanto fugia da polícia. Em uma das ações, eles fizeram uma pessoa refém.



A ação começou quando policiais militares foram acionados até o posto da Polícia Rodoviária Federal de Campo Maior para verificar uma ocorrência de roubo. Uma caminhonete S-10 branca estava estacionada próxima à barreira da PRF e levantou suspeitas da polícia. Ao verificarem o número de chassi do carro, os policiais constataram que se tratava de um veículo com placa clonada para o qual havia restrição de roubo.



Grupo praticou uma série de assaltos na região de Campo Maior e Castelo, e ainda fez uma pessoa refém durante a madrugada (Foto: Tribuna em Foco)



O ocupante do carro, ao perceber a aproximação da polícia, tentou fugir do local, mas foi impedido. Em relato aos PMs, ele informou que estava na companhia de mais três homens e que eles teriam fugido a pé, cada um portando uma arma longa. Por volta de 01h40min, o trio abordou um Fiat Uno na saída de Campo Maior e fez o motorista refém, liberando-o somente quando chegaram à cidade de Juazeiro do Piauí.

Em Juazeiro, eles abandonaram uma Saveiro branca e a roubaram. No veículo, seguiram para Castelo do Piauí, onde roubaram um posto de combustível e tomaram uma Hilux preta de assalto. De Castelo, eles seguiram em direção a Buriti dos Montes e de lá retornaram para o município castelense. PMs que participaram da diligência disseram que em dado momento da perseguição, a picape tombou e os criminosos fugiram e se embrenharam no mato.



Foto: Tribuna em Foco

Segundo o major Etevaldo Moura, comandante da Força Tática de Campo Maior, dentro do carro foram encontrados um fuzil 762 e uma espingarda de calibre 12, além de vasta quantidade de munição calibre 12, calibre 556 e munição de pistola. “Temos ideia de que eles estão no mato com pelo menos duas armas: um fuzil 556 e uma pistola, da qual ainda não temos o calibre. Eles estão cercados e tudo indica que estariam se preparando para fazer ataques a instituições financeiras, dado ao volume de munição e ao peso do armamento que possuem”, disse o major.

A PM de Campo Maior está contando com o apoio das Forças Táticas de Castelo do Piauí, São Miguel e do Bope.

Maria Clara Estrêla