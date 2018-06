PM apreende suspeito com mercadoria roubada avaliada em R$ 10 mil

Um homem identificado como Tiago Nunes de Sousa, de 28 anos, foi preso na madrugada deste sábado (23), após ter sido flagrado assaltando uma loja localizada no Centro da cidade de União, na região metropolitana de Teresina.

Segundo informações da 2º Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Tiago Nunes de Sousa e outros comparsas foram flagrados arrombando um estabelecimento comercial, mas ao perceberem a aproximação da viatura conseguiram fugir.

Polícia apreende assaltante com material roubado avaliado em R$ 10 mil. (Foto: Divulgação/PM)



Após diligência no município, a PM conseguiu localizar um dos suspeitos com uma grande quantidade de mercadorias subtraídas da loja durante o arrombamento, entre elas várias camisas de marca. O suspeito do crime estava em liberdade condicional e a mercadoria subtraída está avaliada em mais de R$ 10 mil.

Durante a prisão em flagrante, Tiago Sousa confessou a autoria do crime, motivo pelo qual foi preso em flagrante. O suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos para a Central de flagrantes em Teresina, onde foram adotadas as medidas cabíveis ao caso e após a lavratura do flagrante o mesmo foi encaminhado para o sistema prisional do estado e ficará à disposição da Justiça.





Nathalia Amaral