PM apreende mais de 500 caixas de cigarro contrabandeado no litoral

A Polícia Militar do Piauí, em conjunto com a Polícia Militar do Ceará, conseguiu apreender, na tarde da última terça-feira (24), um carregamento de 549 caixas de cigarros contrabandeados. O produto ilegal foi apreendido durante ação policial na zona rural do município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí.



Foto: Divulgação/PM

“As PMs do Piauí e do Ceará, na troca de informações, souberam que haveria o carregamento ilegal de cigarros pelas fronteiras dos estados, e os comandantes do Ciptur e da Polícia do Ceará decidiram montar uma campana afim de prender os elementos”, explica o capitão Talles, da Rone.

Segundo a Polícia Militar, os responsáveis pela carga empreenderam fuga ao serem abordados pelos policiais militares, os suspeitos foram perseguidos, mas por ser região de mata e mangue, não foram capturados. Até o momento ninguém foi preso pelo crime os suspeitos seguem foragidos.

Todo o material apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Parnaíba por ser um crime federal. As buscas pelos elementos envolvidos no caso continuam na região do litoral do Piauí e Ceará.

Nathalia Amaral