PM apreende explosivos e fuzis dentro de oficina mecânica na Tabuleta

A Polícia Militar localizou um depósito de armas e de material explosivo no bairro Tabuleta na noite desta quarta-feira (11). No local, funcionava uma oficina mecânica de fachada. A ação se iniciou após uma equipe do Rone suspeitar de uma caminhonete com placa oficial, ocupada por dois homens, que circulava pela Rua 13 de Maio, e fazer sua abordagem. Segundo a polícia, o veículo chamou atenção justamente por não possuir as cores geralmente usadas em carros oficiais.





Carro suspeito que foi abordado pelos policiais (Foto: Divulgação PM/PI)

Durante a vistoria, foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 e grande quantidade de munições de vários calibres. Os dois ocupantes do carro, identificados como Martinho de Sousa Silva e Ângelo Diógenes de Sousa, acabaram sendo presos. “A ocorrência evoluiu e nós chegamos até este depósito, na Rua Firmino da Paz do bairro Tabuleta. Lá havia mais material ilícito, inclusive um fuzil e grande quantidade de explosivos usados em ataques a instituições financeiras”, relatou o major Pessoa, comandante do RONE.

No depósito a PM encontrou, além do fuzil, um revólver 38, 115 cartuchos de explosivos, 141 munições calibre 9 milímetros, cinco munições calibre 38, nove munições calibre 7,62, quatro carregadores de revólveres, R$ 328, um botijão de gás com maçarico, uma peça de fio e duas placas de aço. Estas últimas seriam usadas para proteger os bandidos durante uma possível troca de tiros.



Foto: Divulgação PM/PI



O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) foi acionado e agora investiga se Ângelo e Martim têm envolvimento nos últimos ataques a instituições financeiras no Piauí. Somente na semana passada, as agências bancárias e Correios de Piracuruca, Simplício Mendes e Barras foram atacadas.

Eles foram autuados em flagrante e encaminhados para a Central, em Teresina, onde permanecem detidos.

Maria Clara Estrêla