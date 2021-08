PM apreende cocaína avaliada em R$ 12 milhões em Simplício Mendes

Policiais militares da 2ª Companhia do 14º BPM de Simplício Mendes apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes sendo transportados no fundo falso da carroceria de uma caminhonete. Eram 112 Kg de pasta base de cocaína, considerada uma substância de alto grau de pureza, que foi avaliada em R$ 12 milhões. A informação é do relatório do Comando do Batalhão.



A apreensão ocorreu durante barreira ostensiva realizada na BR-020 na manhã desta quinta-feira (19) e resultou na prisão de um homem de 27 anos que não teve o nome informado. Ele conduzia a caminhonete e, segundo a polícia, aparentou atitude suspeita e nervosismo ao ser abordado.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com o tenente Da Mata, comandante do GPM de Simplício Mendes, a droga tinha origem no Estado de Goiás. À polícia, o condutor do veículo informou que receberia R$ 10 mil para fazer o transporte do entorpecente.

“Ele disse que estava indo para Picos entregar o carro, uma Nissan Frontier, para uma pessoa. Nós o autuamos e ele foi conduzido para a Delegacia de Simplício Mendes. Agora é com a polícia judiciária identificar quem receberia a droga”, explicou o tenente.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!