PM aposentado é baleado na cabeça ao reagir a assalto na zona Sul

Um policial militar aposentado identificado como Raimundo Nonato Gomes foi baleado durante uma tentativa de assalto por volta das 21h deste domingo (21) no bairro Porto Alegre, zona sul da Capital. Segundo informações do 17º Batalhão da Polícia Militar, a vítima teria tentado reagir ao assalto.

De acordo com a Polícia, o policial reformado estava em um condomínio quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Durante o crime, os suspeitos teriam tentado roubar o celular do policial, mas este se negou a entregar o aparelho. Um dos suspeitos, então, efetuou três disparos contra a vítima, tendo um acertado a cabeça do policial.

O soldado Gomes, como é conhecido pelos colegas de farda, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT), onde passou por cirurgia. Segundo a PM, seu quadro de saúde é estável.

Até o momento a Polícia não tem informações sobre a identidade dos suspeitos. Equipes do 17º BPM continuam em diligências pela região em busca dos envolvidos no crime.





Nathalia Amaral