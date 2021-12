Placa sinaliza local de venda de drogas em Prata do Piauí

Uma placa com os dizeres “boca di fumo” sinalizava o tráfico de drogas que estava ocorrendo em uma residência do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga, em Prata do Piauí. Na noite desta terça-feira (21), policiais militares foram até o local após populares denunciarem intensa movimentação na região.



Ao chegaram no local, policiais encontraram três homens que, ao perceberem a abordagem, tentaram fugir entrando em um matagal próximo da residência. Um deles foi preso e outros dois escaparam. Identificado apenas com as iniciais B.R.S, o homem preso portava um facão.



Na residência, os policiais apreenderam substâncias análogas à maconha, pólvora, espoletas, cartucho de arma de fogo e material para embalo das drogas.



Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Água Branca para os procedimentos cabíveis.



