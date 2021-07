Picos: homem é preso acusado de tráfico de drogas

Na manhã de sexta-feira (9), Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem de 44 anos, que possuía um mandado de prisão definitiva por tráfico de drogas. A ação aconteceu na BR-316, em Picos.



Foto: Divulgação/PRF

Os policiais receberam informações sobre um foragido da justiça e abordaram um veículo de luxo, conduzido pelo acusado. Ao checar a identificação do condutor, foi confirmado que ele possuía um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão sobre a acusação do crime de Tráfico de Drogas.

O homem, que é natural do estado do Paraná e reside em Teresina/PI, possui passagens por Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico nos estados do Maranhão e Bahia, sendo considerado de alta periculosidade. O acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes na cidade de Picos para cumprimento do mandado.

