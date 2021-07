Piauiense morre em acidente com caminhão no Ceará

Um homem identificado como Luís Carlos da Conceição, de 47 anos, natural da cidade de Campo Maior, morreu na tarde desse domingo (27) em um grave acidente na CE-351, na zona rural da cidade deQuiterianópolis, no interior do estado do Ceará. O acidente vitimou ainda o jovem Carlos Daniel Gonçalves Oliveira, 20 anos.

O Portal O Dia apurou que Luís Carlos trafegava pela estrada dirigindo um caminhão carregado de caprinos na companhia de Carlos Daniel no momento que perdeu o controle do veículo e desceu o aterro.

A Polícia Militar foi acionada até o local e encontrou os dois corpos presos às ferragens e sem vida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou na retirada dos corpos das vítimas, enquanto a polícia técnica realizou perícia que deve esclarecer as causas da morte.

O corpo de Luís Carlos foi liberado e será levado para velório e sepultamento no município de Campo Maior.

