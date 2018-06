Jovem que com família no Piauí é vítima de feminicídio no Distrito Federal

A jovem 23 anos, Tauane Morais dos Santos, que tem familiares moradores do Piauí, foi brutalmente assassinada pelo companheiro, Vinícius Rodrigues de Sousa na última quarta-feira (08) no Distrito Federal. Ela é a 11ª vítima de feminicídio na Capital Federal só este ano, tendo sido morta com vários golpes de faca. E enterro da jovem acontece hoje em Floriano.



Tauane morava com dois filhos, um de 2 e outro de 4 anos, e Vinícius em Samambaia do Norte. Ele trabalhava de chapeiro e, segundo a polícia, não aceitava o fim do relacionamento, tendo inclusive descumprido a medida protetiva. Após ter matado a companheira, Vinícius desferiu mais de 20 facadas no próprio corpo, segundo a Polícia Civil, e encontra-se internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Taguatinga.

Vizinhos informaram à polícia que a briga que culminou na morte de Tauane era a segunda que o casal tinha em menos de quatro dias. A última havia sido no domingo. Durante a discussão, Tauane teria dito que estava cansada e que queria pôr um fim no relacionamento de quatro anos, tendo pedido para que namorado saísse de casa.

Ao denunciá-lo à polícia, Tauana informou que Vinícius teria ficado “descontrolado” após a briga e quebrou diversos eletrodomésticos que haviam sido comprados por ela, lhe ameaçou de morte e teria tentado enforca-la. O filho de 2 anos do casal chegou a testemunhar a cena. A briga foi separada pela Polícia Militar, que havia sido chamada pelos vizinhos.

Vinícius acabou sendo preso no âmbito da Lei Maria da Penha e Tauana conseguiu a medida protetiva, mas no dia seguinte, o juiz Aragonê Nunes Fernandes, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, o colocou em liberdade após audiência de custódia. O magistrado entendeu que a fixação de medidas protetivas era suficiente para acautelar o processo e manter a integridade da vítima.

Na quarta-feira à noite, Vinícius foi ao apartamento onde o casal morava em um horário em que apenas Tauane estava. O assassinato ocorreu em seguida. O sobrinho da vítima foi o primeiro a ver a cena do crime, e a mãe dele chamou os policiais.

Segundo o delegado-chefe da 24ª DP, Eduardo Galvão, Vinícius não tinha passagens pela polícia. “No depoimento, Tauane afirmou que o companheiro a havia agredido algumas vezes, mas que ela nunca o havia denunciado. Crimes violentos como esse são derivados de uma escada de acontecimentos. Começam com agressões verbais, vai passando para físicas, até chegar a esse ponto.”

Luto

Vizinhos afirmam que as brigas se tornaram mais frequentes no último mês. Tauane nasceu em Araguaína (TO), e mudou-se para o Piauí, onde conheceu Vinícius. Eles vieram juntos para Brasília em busca de melhores oportunidades de emprego. Luciana dos Santos, cunhada de Tauane, contou que os dois filhos da vítima ficarão com os tios, mas informou que a família prefere não se manifestar no momento.

Correio Braziliense