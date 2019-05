Piauiense é morta a facadas pelo companheiro em São Paulo

Uma piauiense, natural de Teresina, foi assassinada, neste domingo (19), com três golpes de faca pelo próprio companheiro no Centro de Morro Agudo, cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Identificada como Derlane Silva, 21 anos, ela foi esfaqueada duas vezes no peito e uma vez nas costas e, segundo a polícia, não teve chances de se defender. O assassinato aconteceu durante uma suposta briga com o companheiro, de nome Rafael Eduardo Inácio, 27 anos.





Derlane Silva - Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com a PM, Derlane e Inácio estariam bebendo, quando começaram a discutir. O homem, então, teria ido até a cozinha e pegado uma faca, com a qual atingiu a companheira. Ela morreu na hora. O objeto usado no crime foi encontrado dentro de um bueiro próximo à residência do casal. A polícia acrescentou ainda que os dois já tinham se separado uma vez e haviam voltado a morar juntos há pouco tempo.

Derlane deixou uma filha pequena. Já Rafael Eduardo Inácio se entregou à polícia e ainda ontem (19) passou por uma audiência de custódia na qual o juiz decretou sua prisão preventiva. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Pontal, em Ribeirão Preto.

O corpo de Derlane, após liberado pelo IML, será trazido para Teresina onde será velado e sepultado.

Maria Clara Estrêla, com informações do G1 Ribeirão Preto