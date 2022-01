Vídeo: carga de cocaína avaliada em R$ 11 milhões é apreendida na BR-222

Na tarde de hoje (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de cocaína avaliado em R$ 11 milhões durante abordagem na BR-222, em Batalha. Um homem de 30 anos, que trazia a droga em um compartimento oculto do veículo, foi preso em flagrante por tráfico.

Confira o vídeo:

Segundo a PRF, o homem vinha do Pará com destino ao Ceará. Durante a abordagem, o suspeito se mostrou bastante nervoso e com histórias inconsistentes, Com isso, os policiais realizaram uma vistoria no veículo e encontraram 59 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 61, 205 Kg,

(Foto: Divulgação/PRF)

Ainda de acordo com a polícia, essa é a maior apreensão de cocaína dos últimos dois anos no Piauí. O homem, juntamente com a droga, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Esperantina para os procedimentos necessários.

