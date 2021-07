Piauí: “Comilão” é preso pela Polícia Federal durante velório do pai

Um foragido da Justiça de São Paulo identificado como Fábio Fernandes de Morais, vulgo “Comilão”, foi preso pela Polícia Federal na noite dessa quinta-feira (09) no município de São João do Piauí, no Sul do estado, enquanto participava do velório do Piauí. Ele é condenado pela Justiça por tráfico de drogas e envolvimento com facções criminosas e estava foragido desde 2013.

Segundo a Polícia Federal, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Federal de Limeira/SP e dada voz de prisão em flagrante por uso de documento falso.

Imagem ilustrativa / Divulgação PF





“Comilão” era integrante do PCC e já havia sido alvo da Operação Gaiola, deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2014 nas cidades de Osasco/SP, Limeira/SP, Campinas/SP, Piracicaba/SP e São Paulo, com o fim de combater organização criminosa que atuava no tráfico de drogas na rota Bolívia, Mato Grosso, Limeira/SP e Espanha, via porto de Santos.

Ele já foi encaminhado ao sistema prisional, onde deve permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da Polícia Federal

