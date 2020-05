PF prende vereador e empresários em ação contra fraudes nas compras de livros

A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12) uma ação para investigar fraude na compra de material escolar com recursos do Fundeb pelo Município de União. A operação denominada de Delivery resultou de uma investigação instaurada a partir da apreensão de R$ 379 mil no dia 01 de maio em um veículo alugado pela Prefeitura unionense. O dinheiro estava em posse de dois funcionários municipais que não esclareceram a origem do montante.





Foto: Divulgação/Polícia Federal

O inquérito apontou que a Secretaria de Educação de União teria adquirido livros escolares em quantidade maior que o número de alunos do município utilizando justamente as verbas do Fundeb para contratar empresas de fachada em Fortaleza, responsáveis pelo fornecimento do material didático fraudulento.



Foto: Divulgação/Polícia Federal

De acordo com as análises da Controladoria Geral da União (CGU), os contratos superfaturados utilizados para obtenção do dinheiro apreendido geraram ao Fundeb um prejuízo mínimo que chega a R$ 500 mil. Por meio de nota, a Polícia Federal informou que na ação de hoje, foram presas cinco pessoas entre empresários, servidores municipais de União e um vereador. Eles são investigados por crimes de corrupção, peculato e fraudes licitatórias.



Foto: Divulgação/Polícia Federal

Além dos mandados cumpridos no município unionense, a PF também executou 10 ordens judiciais de busca e apreensão em Teresina, Fortaleza, além de cinco mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Teresina.

Nome da operação

A ação foi batizada de Delivery porque a palavra de origem inglesa faz referência à forma como o dinheiro obtido de maneira irregular foi transportado entre os estados do Ceará e do Piauí para entrega ao destinatário final em União.

Maria Clara Estrêla, com informações da Polícia Federal