PF prende suspeito de integrar quadrilha que atacou bancos em Campo Maior

A Polícia Federal efetuou, na manhã desta sexta-feira (14), a prisão de mais um homem acusado de integrar o grupo responsável pelo assalto de agências bancárias no município de Campo Maior, em 30 de abril de 2019.

Além do mandado de prisão, os policiais federais também cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal.

O suspeito foi capturado no Residencial Jacinta Andrade, zona norte da capital. Sua identidade não foi revelada.

Segundo a PF, ele teria sido o responsável pela estrutura logística necessária à prática dos roubos e à fuga dos assaltantes.

Desde a data do crime, as Polícias Civil e Militar do Piauí iniciaram uma caçada aos envolvidos no assalto. Antes da prisão efetuada nesta sexta pela PF, oito suspeitos já tinham sido presos e nove foram mortos.

Os mortos foram identificados como: Antônio Paulo de França, conhecido como Paulo Madruga, natural de Uberlândia; Weverson de Oliveira Marçal, natural de Uberlândia; Anderson de Freitas Brazão, natural de Uberlândia; Jean Gustavo Silva, natural de Uberlândia; Tiago Luiz Alves, natural de Uberlândia; Maicon Humberto de Sousa Nascimento, natural de Uberlândia; Igor da Silva Lima, natural de Uberlândia; Lucas Oliveira de Brito, também de Uberlândia; e Raimundo, também mineiro da cidade de Uberlândia.

Ataques a agências do Bradesco, Caixa e Banco do Brasil ocorreram na madrugada de 30 de abril (Foto: Portal No Olho)

Confira a íntegra da nota divulgada pela Polícia Federal:

Na manhã de hoje (14/06), a Polícia Federal deu cumprimento a mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, referentes a inquérito instaurado para investigar roubo a agências bancárias do município de Campo Maior/PI ocorridos em 30 de abril de 2019. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no bairro Jacinta Andrade, em Teresina e um mandado de prisão preventiva. O preso integrava a organização criminosa e era responsável pela estrutura logística necessária à prática dos roubos e à fuga dos assaltantes.

Cícero Portela