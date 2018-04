PF cumpre mandados em operação para inibir assaltos a carteiros

“Piratas do Asfalto” foi o nome dado à operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), em Teresina. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em casas no bairro Mocambinho, na zona norte. O objetivo era localizar produtos roubados de carteiros.



De acordo com a nota da PF, os mandados foram expedidos pela 1º Vara da Justiça Federal. As encomendas foram roubadas de carteiros que faziam distribuição naquela região.

Antônio Pereira, diretor do Sindicato dos Correios, afirma que as encomendas enviadas por Sedex são as mais visadas pelos assaltantes. “As compras pela internet são muito frequentes, e produtos de valores altos. Entregamos celulares de mais de R$ 4 mil, por exemplo”, afirma.

O risco maior a que o carteiro está exposto se deve ao fato de ele trabalhar sozinho e sem nenhuma segurança. “A gente é motorista e faz entrega ao mesmo tempo. Isso facilita a ação do assaltante É comum o assaltante levar o carro com todas encomendas dentro”, conta Pereira.

O sindicato já entrou com ação na justiça pedindo que os Correios adotem um sistema de entrega de encomendas com acompanhante. “Mesmo que não seja um segurança, mas só em trabalharmos em grupo já inibe a ação do bandido”, sugere Antônio Pereira.

Em nota, os Correios informaram que desenvolvem ações preventivas em parceria com os órgãos de segurança, em nível estadual e federal, para investigar e coibir os assaltos. "Em parceria com a Polícia Federal, a empresa fornece informações para subsidiar as análises de inteligência e para mapear quadrilhas e seu modo de atuação, contribuindo para as apreensões de criminosos que praticam crimes contra os Correios".



Todos os mandados de busca foram cumpridos, mas a PF não realizou prisões.

Nayara Felizardo