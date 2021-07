Família é presa por fraudar benefícios do INSS no Piauí; um está foragido

Atualizada às 10h47min

Cinco dos seis mandados de prisão temporária no âmbito da Operação Gênese foram cumpridos com sucesso nesta manhã (05). Trata-se de cinco pessoas da mesma família que criavam beneficiários fantasmas para receber benefícios previdenciários e assistenciais do INSS. Apenas uma ordem de prisão ainda não foi executada e seu alvo encontra-se foragido.

Quem dá mais informações do cumprimento dos mandados é o delegado Eduardo Monteiro, da Polícia Federal do Piauí. “A Justiça Federal autorizou nove mandados de busca e apreensão. Desses, cinco foram cumpridos em Teresina, dois em São Luís, um em Vitorino Freire e um em Miguel Leão. A justiça decretou ainda seis prisões temporárias e todos os alvos são da mesma família. Cinco foram efetivadas e um fugiu”, explicou o delegado.



Delegado Eduardo Monteiro, da Polícia Federal do Piauí - Foto: Reprodução

As investigações da Polícia Federal apontam que o grupo criminoso fraudou pelo menos 144 benefícios assistenciais do INSS e deram um prejuízo aos cofres públicos de cerca de R$ 10 milhões além de terem desviados do Instituto de Previdência Social na ordem de R$ 14 milhões.

A Polícia Federal está cumprindo 15 mandados judiciais nas cidades piauiense de Teresina, Miguel Leão e nas cidades maranhenses de Vitorino Freire e São Luís para investigar fraudes em benefícios previdenciários e assistenciais do INSS. São seus mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal de Teresina em desfavor do grupo criminoso.



Foto: Divulgação/Polícia Federal

No decorrer das investigações, a polícia identificou fraudes em pelo menos 144 benefícios que resultaram em um desvio de mais de R$ 14 milhões dos recursos do INSS além de prejuízo de mais de R$ 10 milhões aos cofres públicos. Caso a fraude não fosse cessada, a quadrilha poderia ter causado um dano ao erário público na ordem dos R$ 24 milhões.



Foto: Divulgação/Polícia Federal

No âmbito da ação, denominada de Gêneses, a Polícia Federal conseguiu junto à Justiça o bloqueio de contas bancárias de oito CPF’s de envolvidos nas fraudes, além da suspensão judicial de 32 benefícios comprovadamente falsos.

Os investigados na Operação Gênese poderão responder por Associação Criminosa, Estelionato Majorado, falsidade ideológica e uso de documento falso.



Foto: Divulgação/Polícia Federal

O nome da operação

A Operação Gênese foi assim denominada porque o termo significa “origem e desenvolvimento dos seres”. Se relaciona à ação porque, segundo as investigações, os criminosos criavam pessoas fictícias para serem beneficiários da Previdência e desviar recursos públicos.

