PF cumpre mandados contra lavagem de dinheiro em Parnaíba

A Polícia Federal amanheceu esta sexta-feira (14) cumprindo dois mandados de busca e apreensão na cidade de Parnaíba, litoral piauiense. As ações ocorrem dentro da Operação SENES II, que dá continuidade às investigações de crimes de estelionato, falsidade ideológica, corrupção e formação de organização no âmbito de instituições previdenciárias. Na última quarta-feira (12), foi deflagrada uma operação para combater crimes semelhantes praticados em Santa Catarina, com mandados sendo cumpridos também no Piauí.



Leia também: PF realiza operação de combate a fraude no saque de precatórios

Por meio de nota, a Polícia Federal informou que, além dos dois mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em Parnaíba, também foi efetuado o sequestro de bens e imóveis e o bloqueio de valores determinados pela 1ª Vara Federal Criminal de Teresina. Vale lembrar que o inquérito que originou a Operação SENES foi instaurado em 2019 e na primeira fase da ação foram presos integrantes de um grupo organizado suspeito da prática de fraudes previdenciárias, falsidade documental e corrupção.

Até o momento, não foi informado se houveram prisões aqui no Piauí no âmbito das ações deflagradas hoje (14).



Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia

Segunda ação em menos de uma semana

A Operação SENES II é a segunda ação deflagrada pela Polícia Federal nesta semana para combater crimes praticados no âmbito de instituições previdenciárias. Na última quarta-feira (12), com apoio da Caixa Econômica Federal, a PF deflagrou a Operação Eleazar para desarticular uma organização criminosa que realizava saques fraudulentos de precatórios em diversas regiões do país.

A investigação teve origem em uma tentativa de saque ocorrida no município de Capivari de Baixo, estado de Santa Catarina. No curso da investigação, foram obtidos fortes indícios de que a organização criminosa se aproximava de advogados através de aplicativo de mensagens, com a finalidade de que realizassem os levantamentos dos precatórios utilizando-se de documentos ideologicamente falsos, obtidos principalmente em cartórios do Maranhão e Piauí.

Cerca de 70 policiais deram cumprimento a 19 mandados de busca e apreensão e a um mandado de prisão preventiva em quatro estados, sendo um deles no Piauí.

Maria Clara Estrêla, com informações da Polícia Federal