Pescadores encontram corpo de militar desaparecido no Rio Parnaíba

Pescadores da cidade de Timon, no Maranhão, encontraram na manhã desta sexta-feira (31), o corpo de um militar desaparecido na última quarta-feira (29), no Rio Parnaíba, ao lado da Avenida Piauí, nas proximidades da Ponte Metálica.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Timon, a corporação foi acionada pelos populares por volta das 7h da manhã e fez o isolamento do local até a chegada da perícia.

Corpo foi encontrado na margem maranhense do Rio Parnaíba. (Foto: Prefeitura de Timon)

A vítima era militar do 2º Batalhão de Engenharia de Construção e desapareceu durante uma pescaria na Fazenda Nova Olinda, também no município de Timon, por volta de meio-dia da quarta-feira.

Desde o dia do desaparecimento, o Corpo de Bombeiros de Timon e de Teresina têm realizado buscas pelo rio no intuito de encontrar a vítima. Apesar disso, o corpo acabou sendo encontrado por pescadores na manhã de hoje.

A perícia da Polícia Civil esteve no local colhendo informações sobre o caso. O Instituto de Medicina Legal (IML) também esteve no local e fez o recolhimento do corpo. A suspeita é de que o militar tenha sido vítima de afogamento.









Nathalia Amaral