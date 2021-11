Perseguição termina com apreensão de menor e moto recuperada no Promorar

Uma perseguição policial no início da tarde desta quinta-feira (04), no Bairro Promorar, zona Sul de Teresina, apreendeu um adolescente suspeito de tomar de assalto uma motocicleta no bairro Bela Vista. O menor foi levado para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a Companhia Independente do Promorar, o suspeito colocou a mão dentro da camisa para forjar uma arma e levar a moto de uma mulher que trafega por uma rua do bairro. Logo depois, ele foi localizado por uma guarnição da Polícia Militar.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“A viatura perseguiu e pegou ele. Ele declarou que roubou a moto só na "sugesta". Foi procurado arma, não foi encontrada. Só ele que falou que pegou a moto”, disse o sargento Claudiomir.

“Na gíria, sugesta é quando o indivíduo mete a mão dentro da blusa e não tem nada. Aí dá aquela sugesta que está armado, que vai tomar”, explicou o sargento.

