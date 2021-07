Perseguição policial termina com homem preso no Balão do São Cristóvão

Uma perseguição policial na madrugada desta quinta-feira (8) terminou com um homem preso e uma pistola apreendida no Balão do São Cristóvão, zona Leste de Teresina. De acordo com o 5º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada às 2h:40min.

O Portal O Dia apurou que uma guarnição tentou abordar o suspeito, mas ele empreendeu fuga. A Polícia Militar iniciou a perseguição pela zona Leste e conseguiu imobilizar o homem momento depois.

Foto: Divulgação / PM

“O 5º Batalhão efetuou a prisão de uma pessoa que portava uma pistola (Glock), no momento da abordagem, no balão do São Cristóvão, o indivíduo tentou sair em fuga, mas foi contido logo a frente”, comunicou a PM.

Na averiguação, os policias encontraram com o suspeito uma pistola na cintura. Ele foi conduzido juntamente com a arma para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

