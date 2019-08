Perseguição policial termina com dupla presa em União

Na madrugada deste domingo (25), a Polícia Militar de União, Norte do Piauí, após perseguição policial, prendeu dois suspeitos de praticar assaltos na zona urbana do município. Acionada após ligação de denúncia anônima, a viatura sob comando do Capitão Luz, identificou os suspeitos de nome Evandro Nascimento dos Santos, 22 anos, e o menor de iniciais M.C.S, 16 anos, como suspeitos de praticar os delitos.



"Em uma das tentativas de assalto, os meliantes vieram a cair da motocicleta, momento em que a população tentou segura-los, contudo, os mesmos efetuaram diversos tiros em direção à população. A guarnição de serviço começou a persegui-los e por volta das três horas da manhã de domingo, através de informações do serviço de inteligência, a guarnição logrou êxito e conseguiu apreende-lós", informa o boletim da ocorrência.



Arma de fabricação caseira encontrada na posse dos jovens (Foto: divulgação)

Os acusados e as vítimas foram conduzidos para o 20º DP de União para as medidas legais e restituições dos bens. Com os jovens, foram encontrados uma arma de fogo caseira, celular e moto roubadas.

Glenda Uchôa