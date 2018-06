Pernambucano é preso após tentar fraudar concurso da Polícia Civil

Um homem natural de Pernambuco, identificado como Otto Silva Ferreira, de 41 anos, foi conduzido à delegacia na manhã deste domingo (10) durante a aplicação da prova do concurso da Polícia Civil. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o candidato teria adentrado no local de aplicação de provas com uma prova simulado e foi flagrado pelo fiscal dentro da sala.

De acordo com o responsável pela condução, delegado Luciano Alcântara, a prova não continha as mesmas questões do exame oficial do Nucepe, mas possuía anotações relacionadas ao conteúdo cobrado.

"A Polícia Civil foi acionada e foi constatado que ele estava com a prova do Nucepe que foi entregue e outro caderno de prova. No mesmo momento, a prova foi encaminhada para a coordenação e ele foi conduzido para o Greco sob suspeita de tentar fraudar o concurso", disse o delegado.



Candidatos são revistados durante prova da Polícia Civil. (Foto: Divulgação/SSP)

Otto foi autuado por tentativa de fraude e será encaminhado para Central de Flagrantes. A ação é resultado da continuação da Operação Contenção deflagrada na manhã de ontem (09), que tem como objetivo desarticular quadrilha especializada em fraudes a concursos públicos. Três já haviam sido presas ontem por suspeita de envolvimento na fraude do concurso para Agente Penitenciário do Piauí, em 2016.

Candidatos são revistados durante prova da Polícia Civil. (Foto: Divulgação/SSP)







Nathalia Amaral