Pela primeira vez, mulher assume a superintendência da PF no Piauí

Tomou posse nesta terça-feira (20) a nova superintendente da Polícia Federal do Piauí, a delegada Fabiana de Araújo Macêdo. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo no estado e passa a ocupar a cadeira que era do delegado Antônio Tarcísio Alves de Abreu Júnior.

As primeiras especulações sobre mudança no comando da instituição surgiu no final do ano passado, quando Fernando Segóvia assumiu o cargo de diretor-geral da PF. À época, o nome de Fabiana de Araújo já era mencionado.

A nova superintendente é delegada da Polícia Federal há 15 anos e atuava no Mato Grosso do Sul. A mudança para o Piauí foi confirmada pelo novo diretor-geral Rogério Galloro, que assumiu o comando nacional da PF desde o dia 1º de março.

De acordo com a assessoria da superintendência regional da PF no Piauí, a troca de superintendente acontece geralmente a cada dois anos.

Durante todo o dia, Fabiana recebeu diretores da Polícia Federal de Brasília.













Nayara Felizardo