Pedreiro é assassinado com cinco tiros na cabeça na Vila Maria

Um homem identificado como Luís Carlos Cunha Gonzaga, 44 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (27) no cruzamento da Rua Nina Moura com Avenida Zequinha Freire, na Vila Maria. A vítima, que trabalhava como pedreiro, recebeu uma ligação mandando que ele fosse até o local indicado e, ao chegar, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, os supostos autores do crime.



A Delegacia de Homicídios foi acionada e iniciou a coleta das primeiras informações. Segundo o delegado Jarbas Lima, o crime tem características de execução e teria sido motivado por dívidas. A perícia atestou que Luís Carlos foi morto com cinco tiros na cabeça e não teve chances de defesa.



De acordo com o delegado Jarbas Lima, a vítima recebeu uma ligação antes de se dirigir ao local do crime (Foto: Jailson Soares/O Dia)

“Ele veio de moto até o local e depois que desceu do veículo, foi abordado por dois indivíduos que chegaram em outra motocicleta. Após ser alvejada uma vez, a vítima ainda correu por aproximadamente 10 metros até cair e já no chão, foi atingido na cabeça por pelo menos cinco tiros”, relatou o delegado.

A Polícia Civil ainda não tem informações sobre os suspeitos. O IML esteve no local do crime para remover o corpo de Luís Carlos e o caso vai seguir sob investigação da Divisão de Homicídios.

Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral