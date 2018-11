Pedestres atravessam fora da faixa e provocam acidente com 3 veículos na Frei

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos provocou um grande congestionamento na Avenida Frei Serafim, sentido zona leste - centro, por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira (14).

O condutor de um Corolla realizou uma frenagem brusca para evitar atropelar duas mulheres que atravessaram a avenida fora da faixa de pedestres.

Um ônibus que vinha logo atrás tentou desviar do veículo de passeio mudando rapidamente para a pista da esquerda, mas além de não conseguir evitar o impacto com o Corolla ainda colidiu com um veículo de carga.

O relato foi feito pelos motoristas envolvidos no acidente, que acabou bloqueando três das quatro faixas da Avenida Frei Serafim.

Uma equipe da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) foi até o local e realizou rapidamente a desobstrução do trânsito.

Dênis Lima, gerente de operação de trânsito da Strans, lamentou que o acidente tenha sido causado por conta da irresponsabilidade de duas pessoas que não respeitaram as normas do trânsito, deixando de atravessar na faixa de pedestres. E fez um apelo: "Todos nós temos responsabilidades no trânsito. Os veículos grandes precisam ter cuidado com os pequenos, os pequenos precisam ter cuidado com as motocicletas e todos precisam ter cuidado com os pedestres. Mas estes, por sua vez, também têm sua responsabilidade no trânsito. Os pedestres devem atravessar as vias sempre usando as faixas que são destinadas a eles, principalmente numa via dessas super movimentada. Tivemos um acidente, graças a Deus, sem vítimas, mas de proporções médias, com relação aos danos materiais, e foi causado, segundo os condutores dos veículos, por pedestres que atravessaram fora da faixa", afirma o gerente.

Cícero Portela