Um homem morreu após ser atropelado na BR 316, em Teresina, por volta das 15 horas desta quinta-feira (5). O acidente ocorreu no km 44 da rodovia, em frente à caixa d'água do bairro Parque Piauí, na zona sul. A vítima foi identificada por familiares como Joaquim Leite, que era morador do bairro Bela Vista e tinha família no Parque Piauí, dois bairros que são separados pela rodovia.

Pedestre tem a cabeça esmagada em acidente na BR 316. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Segundo testemunhas, o pedestre foi tentar atravessar a BR pela pista e acabou sendo atropelado. A vítima teve a cabeça esmagada e morreu na hora. O motorista evadiu-se do local e, até o momento, a Polícia Rodoviária Federal ainda não identificou o veículo.

A cerca de cem metros do local do acidente há uma passarela que deve ser usada pelos pedestres justamente para evitar atropelamentos.

De acordo com o Inspetor Dovaldo da PRF, é comum o registro de atropelamentos nesse trecho da rodovia, pois os pedestres não seguem as normas de segurança e atravessam a BR pela pista, passando por cima de uma mureta de segurança, ao invés de usarem a passarela elevada.

"A gente pede que as pessoas tenham mais consciência e evitem passar pela pista, porque os veículos aqui passam em alta velocidade", diz o inspetor.

O local do acidente foi periciado e o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.

Cícero Portela e Nathália Amaral