PCC pode estar envolvido em fuga de detento da Casa de Custódia

A Polícia Civil ainda busca o foragido da justiça Flex Pereira da Silva. O homem fugiu da Casa de Custódia de Teresina na noite do último sábado (01) após uma escolta ao Hospital do Promorar, na zona Sul de Teresina.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljusp), Vilobaldo Carvalho, o detento faz parte da organização criminosa nacional PCC e era de alta periculosidade. “Ele é muito perigoso. mas provavelmente os agentes de plantão não sabiam disso. Nós já tínhamos uma recomendação da Irmã Guido informando para tomar muito cuidado com ele”, revela.

Foto: Elias Fontinele/O Dia

O vice-presidente conta ainda que o detento recebeu uma visita intima horas antes da fuga, o que pode estar relacionado com o incidente. “Essa pessoa que foi visitar ele pode estar envolvida. Outra coisa que a gente ainda não sabe é quantas pessoas ajudaram na fuga, temos a confirmação de que ele fugiu com um comparsa, mas é provável que tenha outros envolvidos em torno do hospital que pudessem garantir a fuga”, explica.

Segundo o Sinpoljusp, Flex Pereira da Silva contou aos agentes que estava com muita dor no abdômen e clamou por atendimento médico. Dois agentes penitenciários escoltaram o preso até o Hospital do Promorar para prestar socorro.

No entanto, ao chegar no local, um dos agentes foi buscar uma cadeira de rodas para o detento e ele aproveitou o momento para se desvencilhar e escapar da justiça. De acordo com os agentes, um homem em uma motocicleta já aguardava por Flex.

O vice-presidente do sindicato relatou que a possibilidade de o PCC ter encomendado a fuga é muito grande. “Nós não sabemos qual era a função dele na organização criminosa, mas por conta da fama dele, é provável que o próprio PCC tenha ajudado na fuga”, finaliza.

Viviane MenegazzoLucas Albano