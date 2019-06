Pastor de igreja evangélica é preso por roubos em Teresina

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (18), a Polícia Civil está dando cumprimento a 14 mandados de prisão expedidos pela Justiça contra acusados de crimes violentos como homicídio, tráfico de drogas e roubos. Os delitos foram praticados em Teresina, em especial, na região do Centro. Mas o que chama a atenção é que entre os alvos de mandado há um pastor da igreja evangélica, que teria cometido uma série de roubos a mão armada. Ele foi identificado como sendo Maurício Pereira Nascimento.



A informação foi confirmada pelo coordenador da Divisão de Capturas, delegado Willame Morais. “Cumprimos contra este pastor um mandado de prisão preventiva pela prática de roubo majorado, ou seja, quando você usa de violência para exigir que a vítima lhe passe seus bens. É um crime grave, porque existe uma ameaça contra a vida e você pode deixar tanto sequelas físicas, quanto emocionais em alguém”, explica.



Delegado Willame Morais, coordenador da Divisão de Capturas da Polícia Civil - Foto: Poliana Oliveira/O Dia

O pastor Maurício foi preso em sua residência, mas a polícia não deu detalhes da abordagem nem do local. Disse apenas que foi na região metropolitana e que o acusado praticava os delitos no Centro de Teresina, tendo como vítimas principalmente pedestres. Ele roubava, em sua maioria, aparelhos celulares. O pastor foi encaminhado para a Delegacia Geral para lavratura do auto de prisão.

Além dele, outra prisão que chama a atenção é a de um deficiente físico que é acusado de tentativa de homicídio e roubo a um policial civil na Capital. Segundo a polícia, ele tem apenas uma perna, mas mesmo assim, conseguiu esfaquear o agente em uma luta corporal, subtrair sua arma e fugir. “Trata-se de um indivíduo que, apesar das limitações físicas, tem um histórico no mundo do crime e é considerado perigoso, porque agia com extrema violência contra as vítimas, muitas vezes se valendo de sua condição para poder se aproximar delas”, relatou.

Até o momento, 11 pessoas já foram detidas. A Secretaria de Segurança divulgou os nomes dos presos: Lorena Hermes da Costa e Silva (crime de receptação); Antônio de Lima Macedo (crime de receptação e porte ilegal de armas); Josemar da Costa Silva (crime de roubo); Osmael Vieira de Macedo (crime de charlatanismo); Gustavo Rossine Moraes (roubo); Bruno Santana Barbosa (roubo); José Almeida de Sena Bispo (homicídio praticado em Guarulhos, SP); Denilson Jardel de Sousa Marinho (receptação); Maurício Pereira do Nascimento (roubo); Alexandro Werendell da Silva Marques (roubo); e José de Egito Santana de Araújo (roubo e tentativa de homicídio).

Eles foram encaminhados para a sede da Delegacia Geral em Teresina.

Maria Clara Estrêla