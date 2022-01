Parnaíba: mototaxista morre em acidente grave na BR-343

Um homem identificado como Antônio Veras Carneiro, de 56 anos, morreu ontem após se envolver em um grave acidente no km 07 da BR-343, no município de Parnaíba, litoral do Piauí. A vítima era mototaxista e levava um passageiro da cidade de Luís Correia para Parnaíba. O acidente ocorreu às 18h45 desta quinta-feira (13).



Foto: Reprodução/Blog do Pessoa

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo do modelo Ranger XL teria invadido a preferencial, ao adentrar no loteamento Caminho da Alvorada, colidindo com a motocicleta. O condutor da caminhonete se evadiu do local sem prestar socorro.

Foto: Reprodução/Blog do Pessoa

Além do mototaxista, que veio a óbito ainda no local do acidente, o passageiro, um homem de 26 anos que não teve a identidade revelada, sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde.

O Instituto de Medicina Legal esteve no local para recolher o corpo da vítima.

