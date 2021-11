Parnaíba: carga de madeira ilegal é apreendida na BR-343

Na tarde de hoje (18), um homem, de 54 anos, foi autuado por transportar 24 metros de madeira serrada ilegal na BR-343, em Parnaíba. A carga estava sem a devida documentação ambiental.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a madeira vinha do estado do Pará, entretanto, o condutor não especificou o destino. Segundo o homem, a carga seria vendida ao longo do caminho.

(Foto: Divulgação/PRF)

Toda a carga de madeira, junto ao veículo, foram encaminhados aos órgãos ambientais, para que os procedimentos cabíveis. Além disso, a empresa proprietária do veículo e da carga foram enquadradas no Art. 46 da Lei Nº 9.605/98 de crimes ambientais.

O condutor assinou o termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeu a comparecer na audiência judicial em Parnaíba, para prestar esclarecimentos

